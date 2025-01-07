Ймовірно йдеться про павільйон цегельні на вул. Самчука, 12а

Господарський суд Львівської області зобовʼязав підприємця Івана Ареновича сплатити понад пів мільйона гривень боргу адміністрації Стрийського парку за неналежне виконання умов договору оренди приміщення – підприємець не користувався приміщенням і не платив за нього оренду.

Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році управління комунальної власності уклало з ФОП Іваном Ареновичем договір оренди приміщення площею 14,4 м2 на території Стрийського парку. Ймовірно йдеться про павільйон цегельні на вул. Самчука, 12а, який міська рада здала в оренду в березні 2023 року.

Однак, через неналежне виконання умов договору підприємець заборгував управлінню комунальної власності ЛМР 109 тис. грн, а адміністрації парку – 1,2 млн грн разом із неустойкою. Через це міська рада звернулась в суд.

Іван Ареновч стверджував, що при укладанні договору йому не було відомо, що якісь приміщення не відповідає його вартості, а також, що немає технічної можливості підключити будівлю до загальної електромережі, хоча будівля призначалася під кафе чи магазин. За умовами договору, Іван Аренович мав орендувати це приміщення до 2028 року за 70 тис. грн на місяць.

Зважаючи на обставини справи, суд визнав борг перед міською радою, однак заперечив проти виплати неустойки. Суд зобовʼязав Івана Ареновича сплатити управлінню комунальної власності 66,5 тис. грн, а Стрийському парку – 562,5 тис. грн боргу.

В. о. директорки Стрийського парку Олена Мазурик уточнила ZAXID.NET, адміністрація парку буде оскаржувати це рішення в суді, аби домогтися виплати неустойки. За її словами, підприємець не лише заборгував за оренду приміщення, а й не користувався ним.

Додамо, що ФОП Аренович Іван Мирославович, за даними YouControl, разом із батьком Мирославом Ареновичем та львів’янкою Галиною Шип є власниками ТзОВ «Львів-кіно». Мирослав Аренович колись був директором комунального кінотеатру «Львів» Львівської обласної ради у Стрийському парку.