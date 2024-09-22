Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок студентові четвертого курсу Львівської політехніки Юрію Бованьку, який створив Telegram-канал, де поширював заклики до повалення державної влади. Йому присудили умовний термін покарання.

За матеріалами справи, у травні цього року студент Інституту менеджменту та економіки Львівської політехніки Юрій Бованько створив у месенджері Telegram публічний канал, у якому поширював заклики до захоплення державної влади. Зокрема, у Telegram-каналі він публікував повідомлення про нелегітимність президента з 20 травня та закликав до «зміни нелегітимного президента та захоплення Верховної Ради України».

У публікаціях були заклики до проведення «мирних масових акцій протесту по всій країні за участю цивільного населення, студентів, робітників, армії та інших соціальних груп», «організації страйків і генеральних страйків в ключових галузях економіки для ослаблення режиму і змушення його до переговорів», «підготовки і проведення масових демонстрацій і походів до будівель уряду і адміністрації, з метою захоплення контролю над ними і оголошення нового законного уряду», «скликання виборчої комісії для проведення нових чесних і вільних виборів в країні, які повинні привести до обрання нового легітимного президента і Верховної Ради» тощо.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що своїми діями хотів залучити більшу аудиторію до свого каналу, адміністратором якого він був, та збільшити кількість підписників, усвідомлюючи, що певна їх кількість залишиться у ньому, якби навіть змінилась назва каналу та тематика викладеної у ньому інформації. В подальшому він мав намір здійснювати у даному Telegram-каналі подажі. Юрій Бованько також запевнив, що позитивно відноситься до чинної влади та засуджує збройну агресію проти України.

Суддя Ірина Мельничук визнала Юрія Бованька винним у діях, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду студента звільнили від основного покарання, встановивши 1,5 року іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.