Благодійна вечірка студентів УКУ відбулася в Будинку вчених

У суботу, 29 квітня, студентська організація Українського католицького університету провела гучну вечірку у львівському Будинку вчених. Відеоролик з вечірки поширився соцмережами та викликав обурення частини читачів. Організатори вечірки пояснили, що захід проводили з благодійною метою і в результаті зібрали 29 тис. грн для ЗСУ, а згодом визнали, що такий формат «був не на часі» і вибачилися.

Cтудентська організація УКУ «Кавалєрка» провела в будинку вчених вечірку у стилі Golden age of Hollywood (золотий вік Голлівуду). Відеоролик з вечірки поширив екс-нардеп Ігор Мосійчук у Telegram. Багато читачів обурилися гучною вечіркою з танцями та розвагами під час війни.

Директор Будинку вчених Василь Мастикаш розповів ZAXID.NET, що студентська організація «Кавалєрка» орендувала хол Будинку вчених на три години. Там відбулася благодійна вечірка-дискотека, присутніми на якій були близько 200 учасників – cтудентів університету.

«Захід проводився з благодійною метою для збору коштів для ЗСУ. Зібрали 29 тисяч гривень – весь прибуток віддали на благодійність. 19 тисяч ми пожертвували на збір для нашого випускника, ще 10 тисяч задонатили на збір, який проводить наш уряд студентів УКУ», – розповів ZAXID.NET голова згаданої студентської організації Іван Шевчик.

Після суспільного осуду студентська організація оприлюднила вибачення щодо згаданої вечірки.

«Наша команда щиро просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми врахуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську», – йдеться в повідомленні, поширеному в понеділок, 1 травня.

У студентській організації також повідомили, що за весь час повномасштабної війни своїми подіями зібрали на потреби ЗСУ 227 тис. грн, які передали на потреби львівських бригад.

Нагадаємо, раніше львівський Будинок вчених опинився в центрі скандалу через гучну вечірку блогерів, проведену у День пам’яті жертв голодоморів у листопаді 2021 року. Тоді міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на деякий час призупиняла діяльність Будинку вчених за карантинні порушення, а його директор раптово помер від серцевого нападу під час візиту у мерію. Прокуратура позивається до суду про повернення Будинку вчених львівській громаді.