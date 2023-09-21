Апарт-готель PRAUD select у центрі Львова

Львів – місто не лише для відпочинку. Воно є також місцем сили, гармонії, по-справжньому особливої атмосфери та можливостей. Зокрема є нагода стати співвласником апарт-готелю та забезпечити для себе пасивний прибуток в одному із найбільш туристичних міст України, зазначають у компанії PRAUD.

Що відомо про апарт-готель PRAUD select

Апарт-готель PRAUD select міститиме:

42 апартаменти площею від 22 до 56 квадратних метрів із різними видами планування;

зону рецепції;

коворкінг;

ресторан.

Апарт-готель PRAUD select розташований у центрі Львова

Це окрема самостійна структура, роботу якої забезпечуватиме професійний мережевий оператор. Варто зазначити, що будь-який готель є найбільш рентабельним у місцях, де розвивається туризм. Відтак, великою перевагою PRAUD select є вдале місце розташування, яке сприятиме регулярному замовленню апартаментів.

Апарт-готель PRAUD select розташований майже у самому центрі Львова – по вулиці Клепарівській, де з вікон номерів відкривається фантастична панорама на місто. Тому прогнозований дохід становитиме не менше ніж 9,6 відсотка річних (при середній заселеності готелю).

PRAUD select – це сучасний проєкт із поєднанням вишуканої архітектури, зеленої зони біля готелю, ландшафтним проєктуванням навколишнього простору та красивими дизайнерськими номерами. Крім того, якщо придбати апартаменти як інвестицію, можна забути про виснажливі пошуки орендарів, заселення, прибирання номерів, заміну несправного обладнання чи інший головний біль, як-от просування та модерування контенту, чи будь-які інші процеси готельного бізнесу.

Річ у тім, що всіма цими послугами займатиметься професійний оператор, який також аналізує ринок та попит апартаментів, і розробляє маркетингову стратегію для залучення нових клієнтів. І, що головне, – керівна компанія безпосередньо зацікавлена у більшій заповнюваності апарт-готелю, позаяк отримує відсоток від його прибутку.

Що отримує інвестор

Інвестор апарт-готелю PRAUD select отримує:

право власності на апартаменти у центральній частині Львова;

готовий до проживання номер із сучасним дизайнерським ремонтом та повною комплектацією меблів та побутової техніки;

стабільний щоквартальний дохід від вдалої інвестиції;

можливість проживати та користуватися послугами готелю до 1 календарного місяця на рік.

Апарт-готель – це новий формат інвестиції у нерухомість, який все більше набуває популярності. Інвесторам варто звернути на це увагу, адже ця «молода» ніша, яка зараз процвітає, з роками ще більше набере популярності.

Кого може зацікавити пропозиція

Пропозиція може бути актуальною для людей, які не мають змоги активно вести та контролювати додатковий бізнес. Адже апарт-готель PRAUD select – це надійне джерело прибутку з високою окупністю інвестицій, зазначають забудовники.