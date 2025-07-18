Макеєнко роками вів прихований бізнес за кордоном

Суд задовольнив клопотання прокурорів щодо передачі в управління АРМА понад 1,5 млрд грн ексдепутата кількох скликань Володимира Макеєнка. Про це у п’ятницю, 18 липня, повідомило Державне бюро розслідувань.

«За матеріалами Державного бюро розслідувань суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 млн дол. США)», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували детективи, гроші та цінні папери ексдепутат зберігав на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург. Мова йде про Володимира Макеєнка – колишнього народного депутата кількох скликань, у минулому – заступника голови фракції «Партії регіонів» та очільника Київської міської державної адміністрації.

Він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Вони щороку приносили йому чималі прибутки, проте податки депутат до бюджету України не сплачував.

Нагадаємо, у вересні 2024 року слідчі ДБР повідомили Макеєнку про підозру в ухиленні від сплати 71 млн грн податків з прибутку у понад 387 млн грн.

Що відомо про Володимира Макеєнка

Макеєнко народився у Брянській області Росії 1965 року. Закінчив Ленінградську академію цивільної авіації, а згодом – КНУ ім.Т.Г.Шевченка. У 1990 році обраний народним депутатом Верховної Ради І скликання, також був нардепом ІІІ та VI скликання.

З 2007 року обіймав посаду заступника голови фракції «Партії регіонів» – спочатку президента-втікача Віктора Януковича, а згодом – наступного голови Олександра Єфремова. Голосував за «диктаторські закони» Януковича.

У січні 2014 року Макеєнка призначили головою КМДА, проте вже в березні, після Революції Гідності та втечі Януковича з України виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов звільнив його з посади. У лютому 2014 року Макеєнко вийшов з «Партії регіонів», а вже у 2015 році балотувався у мери Києва від партії «Наш край» та очолював список партії до Київради. Став членом політради, координатором міжнародних зв'язків партії «Наш край».

З 2016 року працював радником президента Асоціації народних депутатів України. З 2017 по 2021 рік був власником телеканалу «Прямий».