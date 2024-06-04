Інесу та Ігоря Маркових підозрюють у державній зраді

Дружині одеського екснардепа від забороненої «Партії регіонів» Ігоря Маркова Інесі повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 4 червня.

Як з’ясували слідчі, Інеса Маркова є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ. У 2014 році зловмисниця та її чоловік виїхали до Москви, де наразі переховуються від правосуддя.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в Росії так званий «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем». Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

«На замовлення корпорації «Ростєх» компанія зрадниці розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема, йдеться про КА-52 «Алігатор» та Мі-28Н «Нічний мисливець». Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія фігурантки поставила до окупаційних угруповань Росії програмних продуктів на понад 100 млн рублів», – зазначають в СБУ.

Суд наклав арешт на комерційну нерухомість Маркової, її приватний будинок та земельну ділянку в Одесі, загальною вартістю понад 250 млн грн. Інесі Маркові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). У травні 2023 року СБУ також повідомила Ігорю Маркову про підозру за трьома статтями ККУ, включаючи державну зраду. Подружжю загрожує довічне позбавлення волі.