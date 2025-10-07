Заклад працює в Стрийському парку з 2023 року

Суддя Господарського суду Львівської області Наталія Березяк відмовила в задоволенні позову адміністрації Стрийського парку про стягнення понад 1 млн грн заборгованості за оренду приміщення з холдингу емоцій «!Фест». Рішення ухвалене 25 вересня 2025 року і оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень 6 жовтня.

Ідеться про справу з колишньою ротондою в Стрийському парку, де зараз працює заклад «П’яна вишня». У грудні 2022 року занедбане приміщення передали в оренду ТзОВ «Холдинг Емоцій !Фест». За умовами договору, 90% оплати отримував Стрийський парк як балансоутримувач, а 10% – департамент економічного розвитку ЛМР. Місячна оренда павільйону становила 186,3 тис. грн.

«Пʼяну вишню» в парку відкрили навесні 2023 року. Як писав ZAXID.NET, з червня 2023 року й до вересня 2024 року холдинг заборгував за оренду приміщення понад 1 млн грн. Адміністрація парку зверталась до компанії з відповідними розрахунками і приписом із вимогою сплатити борг, але підприємці цього не зробили.

Адміністрація парку подала позовну заяву про стягнення боргу за оренду – 1,041 млн грн, та хотіла розірвати договір оренди з холдингом.

Представники холдингу емоцій «!Фест» в суді аргументували свою позицію тим, що у Львові діє ухвала ЛМР, якою для закладів громадського харчування на час дії воєнного стану дозволено сплачувати 50% орендної плати за комунальні приміщення, а укладення додаткових угод та внесення змін до договорів оренди для цього не вимагається.

Натомість представники ЛМР в суді аргументували наявність боргу в компанії тим, що «П’яна вишня» в Стрийському парку лише частково є закладом громадського харчування – там також працює сувенірна крамниця.

Проте суд на основі поданих холдингом емоцій «!Фест» документів встановив, що «П’яна вишня» в Стрийському парку працює саме як заклад громадського харчування, тож підпадає під дію ухвали ЛМР про пільгові умови оренди на час дії воєнного стану.

Суд відмовив адміністрації Стрийського парку в задоволенні позову про стягнення боргу з ТзОВ «Холдинг емоцій «!Фест», бо вважає, що той не має боргу за оренду ротонди.

Львівська міськрада може подати апеляційну скаргу на це рішення суду.