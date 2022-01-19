Суд дозволив оголосили у міжнародний розшук Євгена Бражникова, якого звинувачують в катуванні інших вʼязнів «Ізоляції»

Оболонський райсуд Києва дозволив оголосити у міжнародний розшук і затримати обвинуваченого у катуванні в організованій російськими окупантами в Донецьку вʼязниці «Ізоляція» Євгена Бражникова. Він виїхав з України та попросив притулок у Франції ще у листопаді 2021 року.

Суд задовольнив клопотання прокуратури у середу, 19 січня, повідомили «Ґрати». Сам Бражников просив дозволити йому брати участь у судовому процесі у режимі відео-конференції із французького суду, але йому відмовили.

Зазначимо, що Бражников виїхав з України та попросив притулок у Франції наприкінці листопада 2021 року. Йому звинувачують у жорстокому поводженні з полоненими у «Ізоляції».

Самого Бражникова звільнили 29 грудня 2019 року в рамках масштабного обміну полоненими між Україною і російськими бойовиками. Колишнього міліціонера затримали бойовики у 2016 році з формулюванням, що його нібито завербувала СБУ. Мовляв, він начебто був диверсантом і готував теракти.

У сприянні бойовикам «ДНР» в катуванні інших ув’язнених Бражнікова звинуватив екс-полонений, журналіст «Радіо Свобода» Станіслав Асєєв, а також інші колишні вʼязні «Ізоляції». Підозру в катуванні інших полонених у донецькій вʼязниці «Ізоляція» Бражнікову оголосили за кілька місяців після звільнення. Обвинувальний акт стосовно нього передали до суду в травні 2021 року.