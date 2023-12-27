Колишній голова Верховного суду перебуває під вартою у справі про хабарництво на 2,7 млн доларів США

Печерський районний суд Києва визнав екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва винним у порушенні обмежень про отримання подарунків і конфіскував у нього подарунок вартістю 906,6 тис. грн. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Відповідно до українського законодавства, суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Коли екс-суддя отримував коштовний подарунок – у 2017 році, – норма закону говорила про один прожитковий мінімум на той час (2684 грн). Майно, що передається у платне користування за ціною, нижчою від мінімальної ринкової, також вважається подарунком.

У випадку Всеволода Князєва подарунком була оренда квартири в Печерському районі Києва за тисячу гривень на місяць. Площа квартири – 133 м2.

Окрім конфіскації цінності, Всеволод Князєв має сплатити штраф – 2,5 тис. грн. Упродовж 10 днів екс-суддя може оскаржити постанову.

Додамо, що у 15 травня Всеволода Князєва і адвоката-посередника викрили у хабарництві на суму 2,7 млн доларів США – їх затримали під час отримання частини суми – 450 тис. доларів. Наступного дня Пленум Верховного Суду висловив Князєву недовіру і він втратив посаду голови суду. Того ж дня йому повідомили про підозру, а пізно ввечері 18 травня його взяли під варту. Тоді ж суд визначив заставу для екс-голови Верховного суду – 107 млн грн. Та суму застави упродовж року кілька разів зменшували і зараз, відповідно до ухвали ВАКС від 21 грудня, вона становить 20 млн грн.