Aнатолія Шарія раніше позбавили статусу біженця і оголосили персоною нон ґрата в Литві

Підозрюваний в державній зраді проросійський пропагандист Анатолій Шарій не зміг оскаржити рішення про оголошення його персоною нон ґрата в Литві. Тепер він буде змушений покинути територію Європейського Союзу. Про це повідомив юрист Марк Фейгін.

«Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця в Литві і заборони в'їзду в Литву терміном на 5 років», – написав Фейгін.

Перед вами решение литовского суда отказавшего в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решения департамента миграции Литвы, но после отказа ему, он должен покинуть ЕС pic.twitter.com/BHM5PBlwPb — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) July 27, 2021

За словами Фейгіна, Шарій оскаржив це рішення Департаменту міграції Литви, але після відмови йому, він має покинути ЄС.

Фейгін стверджує, що до кінця серпня за його заявою проти Шарія буде порушено кримінальну справу в ЄС «за відмивання злочинно отриманих грошей від влади і РФ і придбання на ці гроші будинку в Іспанії». Юрист заявив, що нібито вже триває перевірка.

Як інформував ZAXID.NET, Литва позбавила блогера Анатолія Шарія статусу біженця, він піддав апеляцію на це рішення. За даними ЗМІ, 10 травня 2021 року в Литві Шарію анулювали усі документи та оголосили його персоною нон ґрата.

Хто такий Анатолій Шарій

Анатолій Шарій – колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Шарій переконав литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube – сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія – з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення «Партії Шарія» та участь у виборах до Верховної Ради. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

16 лютого 2020 року Шарію оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян.

На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Зокрема, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.