Турківський районний суд виніс вирок уродженцю Луганської області Олександру Г., який пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, однак за викликом не прийшов у військову частину на відправку. Суд призначив йому 3 роки увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, Олександр Г. у листопаді 2023 року отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Йому видали повістку на відправку на 20 листопада, однак цього дня він у військову частину не прибув.

У суді Олександр Г. свою провину визнав і пояснив, що не прийшов за повісткою на виклик, оскільки вирішив не іти проходити військову службу.

Враховуючи обставини справи, 24 вересня суддя Турківського райсуду Ростислав Ференц визнав Олександра Г. винним в ухиленні від призову за ст. 336 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.