Суд на Львівщині призначив військовозобовʼязаному три роки тюрми за ухилення від призову
Олександр Г. заявив, що, попри повістку, вирішив проходити військову службу
Турківський районний суд виніс вирок уродженцю Луганської області Олександру Г., який пройшов ВЛК, отримав бойову повістку, однак за викликом не прийшов у військову частину на відправку. Суд призначив йому 3 роки увʼязнення.
Як вказано в матеріалах справи, Олександр Г. у листопаді 2023 року отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби. Йому видали повістку на відправку на 20 листопада, однак цього дня він у військову частину не прибув.
У суді Олександр Г. свою провину визнав і пояснив, що не прийшов за повісткою на виклик, оскільки вирішив не іти проходити військову службу.
Враховуючи обставини справи, 24 вересня суддя Турківського райсуду Ростислав Ференц визнав Олександра Г. винним в ухиленні від призову за ст. 336 ККУ та призначив 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.