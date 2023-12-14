Гранітний кар'єр знаходиться біля селища Клесів на Сарненщині

Суд на Рівненщині скасував спецдозвіл на видобуток граніту підприємству «Соснівський гранкар’єр», бенефеціарним власником якої є харківський бізнесмен Олександр Ярославський. Компанія займається видобутком граніту неподалік селища Клесів.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, у червні 2016 року Державна комісія по запасах корисних копалин протиправно розглянула матеріали попередньої геолого-економічної оцінки родовища, подані підприємством, яке планувало це родовище освоювати.

«Прокурорами встановлено, що вказане підприємство на час подання документів до комісії не було надрокористувачем, не мало спеціального дозволу на надрокористування, а тому не могло подавати відповідні документи для отримання протоколу апробації», – йдеться у повідомленні.

З огляду на це, протокол засідання колегії комісії, як і всі інші погоджувальні та дозвільні документи, прийняті на його основі, визнали незаконними та скасували у судовому порядку.

Прокуратура не уточнює назву підприємства, однак, судячи з інформації у реєстрі судових рішень, йдеться про підприємство «Соснівський гранкар’єр», що видобуває граніт неподалік селища Клесів. Кар’єр має має площу 20 га та оцінюється в 108 млн грн. Згідно з даними на YouControl, кінцевим бенефіціарним власником підприємства є харківський бізнесмен Олександр Ярославський.

Зауважимо, що наразі рішення суду першої інстанції не набрало законної сили, компанія може оскаржити його, подавши апеляцію.