Верховний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Державної податкової служби щодо збільшення дочірньому підприємству «Метінвест» Ріната Ахметова суми грошового зобов'язання з податку на прибуток на 422,1 млн грн, пише в понеділок, 17 січня, finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, податківці вважають, що операції з постачання металобрухту підприємством Транс-Ком-Інвест для Метінвест-ресурс не здійснювалися, а фактично були проведені за «безпідставним документальним оформленням нереальних господарських операцій». За висновками податківців, про це свідчить відсутність у підприємств відповідних основних фондів, працівників, витрат, які мають супроводжувати такі операції з постачання брухту. Постачальники контрагента «Метінвесту», компанії «Транс-Ком-Інвест», не відповідали вимогам спеціалізованих підприємств, які здійснюють операції із заготівлі металобрухту, вважають податківці.

Крім того, вони заявили, що, за даними Єдиного реєстру податкових накладних, не встановлено придбання постачальниками відповідної кількості брухту з аналогічною номенклатурою.

16 грудня 2021 року суд відхилив скаргу податківців, оскільки, на його думку, «Метінвест» не може відповідати за невиконання його контрагентами своїх податкових зобов'язань. Чинне податкове законодавство не ставить це умовою дійсності угод, вважають у суді.

Крім того, суд ухвалив, що відсутність у контрагента «Метінвесту» матеріальних та трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання таким платником господарської операції та не свідчить про отримання необґрунтованої податкової вигоди «Метінвесту». Також судді зауважили, що товар, який «Метінвест» отримав від «Транс-Ком-Інвесту», оплачений, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями, а також банківськими виписками з реєстрами відповідних платіжних доручень, які, у тому числі, надавалися під час перевірки. Отже, дійшли висновку в суді, такий товар у відсутності статусу безкоштовно отриманого, як помилково вважав контролюючий орган.

Таким чином, касаційний суд залишив у силі вирок у цій справі, який виніс Донецький окружний адміністративний суд, а також постанову Першого апеляційного адмінсуду.