Росіяни засудили Тетяну Монтян до півтора року увʼязнення

Окупаційний суд у Донецьку засудив 54-річну колаборантку та російську пропагандистку Тетяну Монтян до півтора року колонії загального режиму, визнавши її винною у публічних закликах до екстремізму. Про це повідомило російське видання «Медіазона» з посиланням на пресслужбу суду. Крім того, Монтян заборонили адмініструвати сайти протягом двох років.

Справу проти Тетяни Монтян порушили у вересні 2025 року після звернення голови російської організації «Ліга безпечного інтернету» Єкатерини Мізуліної до Міністерства внутрішніх справ РФ. Приводом стала фраза Монтян «охраноту мочити без жодного жалю», яку вона озвучила під час стриму у грудні 2022 року.

Сторона обвинувачення вимагала для Монтян п’ять років колонії-поселення – різновиду виправної установи з менш суворими обмеженнями. Державна обвинувачка стверджувала, що лінгвістична експертиза виявила у висловлюванні Монтян «заклик до здійснення насильницьких дій щодо групи осіб, іменованої як “охранота”». Крім того, держобвинувачка зазначила, що комплексна лінгвістична та психолого-лінгвістична експертизи виявили у фразі пропагандистки «спонукання у формі заклику» до насильства проти «соціальної групи осіб “охранота”».

Сама Монтян стверджувала, що під «охранотою» мала на увазі блогерів, які замовчують проблеми на фронті, щоб догодити владі, а словом «мочити» називала блокування користувачів.

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Зрештою окупаційний суд засудив Тетяну Монтян до одного року та шести місяців ув’язнення в колонії загального режиму.

Тетяна Монтян родом із Керчі, що в Криму. В Україні вона займалася адвокатською діяльністю, а також кілька разів балотувалася до Верховної Ради.

У 2014 році Монтян називала учасників Революції гідності «майдаунами» і закликала їх «вішати на стовпах як держзрадників». У 2020 році Монтян вихваляла життя на окупованих територіях, а у 2021 році виїхала до Росії, де продовжила пропагандистську діяльність на її користь, поширюючи російські наративи та фейки про ситуацію в Україні у своїх соцмережах.

У лютому 2024 року СБУ оголосила Монтян заочну підозру в участі в колабораційній діяльності, посяганні на територіальну цілісність України, а також виправдовуванні збройної агресії Росії. У жовтні 2024 року Україна запровадила проти Тетяни Монтян санкції. Того ж місяця Монтян позбавили права вести адвокатську діяльність в Україні.