На виборах голови Славської ОТГ у 2020 року мешканці вдруге підтримали Володимира Бегу

Сколівський районний суд Львівщини визнав голову Славської селищної ради Володимира Бегу винним у порушенні права на інформацію та звернення. За невчасну та неповну відповідь на адвокатський запит очільнику ОТГ призначили 510 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, до суду звернулась адвокатка Ірина Богомазова, яка 13 травня 2024 року надіслала поштою адвокатський запит голові Славської селищної ради Володимиру Безі. 15 травня запит було вручено, але вона не отримала відповіді протягом 5 робочих днів. Вона зачекала ще тиждень, але так і не отримавши відповідь, звернулась до Ради адвокатів Львівщини для притягнення Володимира Беги до адмінвідповідальності.

За словами Ірини Богомазової, відповідь на запит вона отримала у 20-х числах червня, лист відправили звичайною кореспонденцією. Відповідь була датована 27 травня, але сам лист відправили аж 6 червня. Адвокатка зазначила, що відповідь не містить запитуваної інформації. Вона вважає, що їй надали відповідь заднім числом після того, як Рада адвокатів Львівщини повідомила селищного голову про розгляд адміністративного провадження.

Славський селищний голова Володимир Бега на засідання суду не прийшов, спершу він був у відпустці, а потім у закордонному відрядженні. Його адвокат заявив, що вказаний адвокатський запит селищна рада отримала не 15 травня, а 21 травня і його того ж дня зареєстрували у системі. За його словами, відповідальна особа підготувала та відправила відповідь 27 травня, тобто протягом 5 робочих днів. Адвокат просив закрити провадження у справі про адмінправопорушення.

Справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Зокрема Ірина Богомазова додала, що на сайті «Укрпошти» можна відстежити вручення рекомендованих листів і її запит вручили 15 травня, а не 21 травня, як заявляє представник селищного голови.

У відповідь на запит адвокатка хотіла отримати засвідчену копію відповіді, підготовленої на заяву її клієнта про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Суддя встановив, що запитуваної інформації на адвокатський запит Ірина Богомазова не отримала.

Суддя визнав Володимира Бегу винним у адмінправопорушенні, передбаченому ч.5 ст.212-3 КУпАП, та призначив 510 грн штрафу, зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.