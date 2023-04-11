Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні тиші львів’янина, який гучно слухав телевізор у своїй квартирі у нічний час. Його зобов’язали сплатити 510 грн штрафу та ще 536 грн судового збору.

Як вказано у постанові суду, 17 лютого приблизно о 22:30 чоловік гучно слухав музику на телевізорі у своїй квартирі на вул. Віденській, що у мікрорайоні Новий Львів. Гучний звук заважав сусідам, тому вони викликали поліцію, яка склала на чоловіка протокол про адмінправопорушення.

Згідно з показами сусідки, яка й викликала поліцію, чоловік агресивно реагував на прохання вимкнути телевізор та ігнорував їх. Чоловік неодноразово гучно вмикав телевізор у пізній час. На засідання суду він не з’явився.

Справу розглядала суддя Людмила Сабара, вона визнала львів’янина винним у порушенні тиші та оштрафувала на 510 грн. Його також зобов’язали сплатити 536 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.