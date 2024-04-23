Обвинувачена у 2022 році працювала адміністраторкою ресторану «Першої львівської грильової ресторації м'яса та справедливості»

Галицький районний суд визнав винною у привласненні грошей мешканку Львова Анастасію Вороніну, призначивши їй рік іспитового терміну. Обвинуваченій на рік заборонили обіймати посади, пов'язані зі збереженням матеріальних цінностей та роботою в автоматизованих системах. У вироку йдеться, що Анастасія Вороніна привласнювала прибуток «Першої львівської грильової ресторації м'яса та справедливості», яка належить до мережі ресторанів холдингу емоцій «!Фест», та спричинила 221 тис. грн збитків. Львів'янка компенсувала бізнесу всі гроші.

Згідно з матеріалами справи, Анастасія Вороніна як ФОП уклала угоду з ТзОВ «МінпродГаличини» і працювала на посаді адміністраторки ресторану «Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливості», що на вулиці Валовій, 20, у центрі Львова. Жінка була відповідальною за майно закладу. Вона мала доступ до автоматизованої системи терміналів ресторану й повертала через них гроші, які сплатили відвідувачі, на свою картку. Правоохоронці встановили, що обвинувачена вчинила так мінімум 35 разів й привласнила майже 221 тис. грн.

Під час судових засідань обвинувачена визнала провину й повідомила, що добровільно компенсувала збитки. Представник ресторану сказав, що не має до Анастасії Вороніної претензій і просив її суворо не карати.

Суддя Ірина Волоско визнала Анастасію Вороніну винною у привласненні майна (ч. 4 ст. 191 ККУ) та несанкціонованій зміні інформації (ч. 1 ст. 362 ККУ, ч. 3 ст. 362 ККУ), але звільнила від відбуття покарання, призначивши рік іспитового терміну. Суд на рік заборонив обвинуваченій обіймати посади, пов'язані зі збереженням матеріальних цінностей чи роботою в автоматизованих системах. Крім цього, вона має сплатити понад 10 тис. грн судових витрат. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.