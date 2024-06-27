Залізничний районний суд Львова покарав львів’янку за порушення правил додержання тиші – вона гучно слухала музику в квартирі, через що сусіди заявили у поліцію. За адмінправопорушення їй доведеться заплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, львів’янка Олена Войтович 10 червня голосно слухала музику у своїй квартирі, через що сусіди заявили на неї в поліцію. Випадок трапився приблизно о 06:25 на одній із вулиць Львова (у матеріалах справи адреса прихована).

Щодо львів’янки поліція склала протокол через порушення правил додержання тиші. Згідно з правилами благоустрою Львова, які цитуються у постанові суду, передбачена заборона на гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіо, телевізорів та інших пристроїв. Заборона триває у нічний час – із 22:00 до 08:00.

Львів’янка не прийшла на засідання суду, але подала заяву про визнання своєї провини. Справу розглянула суддя Ірина Мруць, яка призначила порушниці тиші 340 грн штрафу та зобов’язала сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.