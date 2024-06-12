Суд оштрафував жителя Хмельниччини за побиття кішки віником
Обвинувачений пояснив, що пішов на злочин, оскільки тварина на нього кидається
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Волочиський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності Олександра Кузка за жорстоке поводження з тваринами. Чоловік побив свою кішку віником, за що його оштрафували на 3400 грн. Про це ZAXID.NET стало відомо з постанови суду від 7 червня.
Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався ввечері 1 червня 2024 року за місцем проживання Олександра Кузка. Обвинувачений схопив шотландську висловуху кішку та завдав їй декілька ударів віником.
Під час судового засідання чоловік свою провину визнав і щиро розкаявся. Пояснив, що дійсно бив кішку, оскільки та на нього кидається. Запевнив, що більше такого не повториться і він спільно з дружиною вирішить питання щодо влаштування тварини.
Суддя Євгеній Никофоров призначив Олександру Кузку 3400 грн штрафу. Крім того, обвинувачений має заплатити 605 грн судового збору.