Окрім конфіскації собаки, жінка повинна сплатити штраф

У тернополянки суд конфіскував пекінеса, який покусав двох жінок. Вона брала з собою на дачу собаку без повідка і намордника. Пес кидався сусідів, спочатку вкусив одну жінку, а через тиждень ще одну. Окрім конфіскації собаки, жінка повинна сплатити штраф.

До правоохоронців із заявою звернулося дві жінки. Жительки Тернополя розповіли, що на них напав і вкусив собака сусідки. Поліцейські встановили, що перший раз пес напав 21 березня.

«Господиня собаки о 18:00 привела свого пекінеса на вул. Вишнева в садівничому товаристві “Нива” на території Великоберезовицької селищної ради. Собака був без повідка та намордника. Раптово тварина вкусила знайому обвинуваченої за ногу, внаслідок цього утворились садна та крововилив», – йдеться в постанові Тернопільського міськрайонного суду від 16 травня.

Через 5 днів ситуація знову повторилася, однак собака цього разу напав на матір потерпілої і теж її покусав.

«26 березня 2024 року о 18:00 обвинувачена привела свою собаку в громадське місце, а саме на вул. Вишнева в садівничому товаристві “Нива” на території Великоберезовицької селищної ради без повідка та намордника. Пес вкусив жінку за ногу, внаслідок цього утворились садна та крововилив», – йдеться в постанові.

Суддя розглянув два провадження і об’єднав їх в одне. В судовому засіданні господиня тварини свою вину у вчиненні адміністративних правопорушень визнала, а суддя присудив їй штраф в розмірі 1700 грн. Також жінка повинна віддати свого пекінеса для конфіскації. Окрім того, тернополянка заплатить судовий збір у сумі понад 600 грн. На постанову суду можна подати апеляційну скаргу.