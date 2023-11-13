Залізничний районний суд Львова призначив 850 грн штрафу Раїсі Юзепчук, яка лишила своїх сімох дітей без нагляду на залізничному вокзалі. При цьому, її 10-річний син жебракував. Раніше її неодноразово судили за неналежне виконання батьківських обовʼязків.

Як вказано в матеріалах справи,18 вересня пообіді семеро дітей Раїси Юзепчук віком чотири, пʼять, шість, сім, 10 та двоє однорічних дітей в брудному одязі перебували на львівському залізничному вокзалі без нагляду, а 10-річний хлопчик – жебракував. Поліцейські помітили, що діти голодні, знайшли їх маму і склали на неї адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (неналежне виконання батьківських обовʼязків) КУпАП.

На судове засідання Раїса Юзепчук не зʼявилася, однак свою провину визнала і попросила суворо її не карати. За її словами, того дня вона залишила дітей на вулиці, а сама пішла в магазин. Про те, що її син жебракував, каже, не знала.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Іванна Іванюк визнала Раїсу Юзепчук винною в неналежному виконанні батьківських обовʼязків та призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що в 2016 році Раїсу Юзепчук судили за те, що вона щмушувала жебракувати 8-річну доньку свого співмешканця на Закарпатті. За Рахівський районний суд призначив їй рік іспитового терміну. У 2019 році її двічі судили за неналежне виконання батьківських обовʼязків, оскільки разом із дітьми вона ночувала на вокзалі в Ужгороді. В 2022 році вона жила на Волині, де поліцейські також склали на неї протокол за неналежні умови проживання дітей. Тоді суд справу закрив через відсутність складу правопорушення.