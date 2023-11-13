Суд оштрафував маму сімох дітей за жебракування сина на залізничному вокзалі Львова
Раїса Юзепчук залишила без нагляду на львівському вокзалі сімох дітей
Залізничний районний суд Львова призначив 850 грн штрафу Раїсі Юзепчук, яка лишила своїх сімох дітей без нагляду на залізничному вокзалі. При цьому, її 10-річний син жебракував. Раніше її неодноразово судили за неналежне виконання батьківських обовʼязків.
Як вказано в матеріалах справи,18 вересня пообіді семеро дітей Раїси Юзепчук віком чотири, пʼять, шість, сім, 10 та двоє однорічних дітей в брудному одязі перебували на львівському залізничному вокзалі без нагляду, а 10-річний хлопчик – жебракував. Поліцейські помітили, що діти голодні, знайшли їх маму і склали на неї адмінпротокол за ч. 1 ст. 184 (неналежне виконання батьківських обовʼязків) КУпАП.
На судове засідання Раїса Юзепчук не зʼявилася, однак свою провину визнала і попросила суворо її не карати. За її словами, того дня вона залишила дітей на вулиці, а сама пішла в магазин. Про те, що її син жебракував, каже, не знала.
Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Іванна Іванюк визнала Раїсу Юзепчук винною в неналежному виконанні батьківських обовʼязків та призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.
Додамо, що в 2016 році Раїсу Юзепчук судили за те, що вона щмушувала жебракувати 8-річну доньку свого співмешканця на Закарпатті. За Рахівський районний суд призначив їй рік іспитового терміну. У 2019 році її двічі судили за неналежне виконання батьківських обовʼязків, оскільки разом із дітьми вона ночувала на вокзалі в Ужгороді. В 2022 році вона жила на Волині, де поліцейські також склали на неї протокол за неналежні умови проживання дітей. Тоді суд справу закрив через відсутність складу правопорушення.