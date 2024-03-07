Турківський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Оксану Андрієць, чий неповнолітній син потрапив до лікарні з алкогольним сп’янінням важкого ступенья. Суд оштрафував жінку на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, неповнолітній хлопець 15 лютого потрапив до Турківської лікарні з діагнозом алкогольне сп’яніння важкого ступеня. Сам хлопець надав пояснення, що того дня він з однокласниками був на святкуванні та вживав пиво, після чого йому стало погано і більше він нічого не пам’ятає.

З постанови суду відомо, що до медиків звернулась сусідка, яка побачила як неповнолітнього переселенця привели додому однокласники. Мати 16-річного хлопця Оксана Андрієць в цей час була за кордоном. Андрієць розповіла, що була на тимчасових заробітках у Польщі, а сина залишила із знайомими. При госпіталізацію сина дізналась від сусідки телефоном.

Щодо Оксани Андрієць поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду жінка не прийшла. Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі матеріали та оштрафувала жінку на 850 грн. Постанову ще можна оскаржити.