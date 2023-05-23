Золочівський районний суд оштрафував багатодітну матір за те, що вона на три дні залишила дітей і поїхала до Львова пиячити. Жінка має заплатити 1700 грн штрафу, із оприлюдненої постанови суду відомо, що вона вже не вперше ухиляється від виконання батьківських обов'язків.

З матеріалів справи відомо, що матір п'яти дітей Ольга Звягінцева 2 травня залишила своїх дітей вдома та поїхала до Львова. Неповнолітні були самі впродовж трьох днів, до 5 травня. Слідством встановлено, що впродовж трьох днів жінка пиячила.

На засіданні суду, яке відбулося 19 травня, Ольга Звягінцева не прийшла. Суддя Володимир Сивак визнав її винною у невиконанні батьківських обов'язків та оштрафував на 1700 грн. Окрім того, жінка має сплатити 537 грн судового збору. Варто додати, що Ольгу Звягінцеву вже не раз притягували до адміністративної відповідальності через невиконання нею батьківських обов'язків.