Рятувальники евакуйовували мешканців будинку, зокрема сімох людей врятували та ще 16 вивели на вулицю

Яворівський районний суд Львівщини визнав мешканку району винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Її неповнолітній син курив у квартирі та спричнив пожежу, через що жінці доведеться сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, правоохоронці обвинувачують Марію Оліярник у невиконанні батьківських обов’язків через те, що 20 червня близько 04:00 ночі її неповнолітній син курив у квартирі, спричинивши пожежу.

Адреса будинку, де трапилась пожежа у постанові суду прихована, але ДСНС Львівщини того дня повідомляло про пожежу у багатоповерхівці Новояворівська. Пожежа виникла на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки, рятувальники евакуйовували мешканців будинку, зокрема сімох людей врятували та ще 16 вивели на вулицю.

Пожежа виникла на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки (фото ДСНС)

Додамо, що це не вперше мешканку Львівщини притягують до відповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків та адмінправопорушення її сина-підлітка. У судових рішеннях вказано, що порушення вчиняли, зокрема, у Новояворівську. Оскільки хлопець неповнолітній, то до відповідальності притягують його матір.

Суддя Ігор Матвіїв визнав Марію Оліярник винною у невиконанні батьківських обов’язків через пожежу, яку спричинив її син, призначивши покарання – 1700 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.