Сколівський районний суд Львівщини визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків Юрія Балащука, який відправив свою малолітню доньку в магазин, щоб вона купила йому випивку. Суд покарав чоловіка штрафом – 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку внесли у жовтні 2023 року, випадок трапився 12 серпня приблизно о 18:30. Юрій Балащук відправив свою малолітню доньку в магазин, щоб вона принесла йому випивку. У матеріалах справи не зазначено, у якому саме населеному пункті трапився цей випадок та вік дитини, проте малолітньою вважається дитина до 14 років.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо батька дівчинки протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді Юрій Балащук не з’явився.

Варто додати, що раніше чоловіка притягували до адмінвідповідальності через вчинення дрібного хуліганства – він матюкався до своїх односельчанок на сільській дорозі.

Справу розглянула суддя Вікторія Курницька, яка визнала чоловіка винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків та призначила йому 850 грн штрафу.