Хмельницький суд оштрафував на 25,5 тис. грн водія моторного човна, якого у липні затримали п'яним на Дністрі. Тоді у чоловіка виявили 0,49 проміле алкоголю, що удвічі перевищує допустиму норму. Крім того, виявилось, що чоловік взагалі не мав права керувати човном. Суд першої інстанції призначив йому штраф. Водій намагався оскаржити рішення у апеляційному суді, але безрезультатно.

Про рішення Хмельницький апеляційного суду стало відомо у понеділок, 17 жовтня, після повідомлення прес-служби. Відомо, що моторний гумовий човен правоохоронці зупинили удень 2 липня цього року на Дністрі в адміністративних межах села Каштанівка Кам'янець-Подільського району.

При перевірці документів з’ясували, що водій не має посвідчення судноводія. А тест на стан тверезості, який поліція провела на місці зупинки за допомогою Drager, підтвердив підозри – у нього виявили 0,49 проміле алкоголю.

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.6 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) та оштрафував чоловіка на 25,5 тис. грн. Порушник з цією постановою не погодився і подав апеляцію. Він просив скасувати постанову, а провадження закрити. Зокрема, він зазначив, що у матеріалах справи немає доказів, що саме він керував човном.

«Апеляційний суд звертає увагу на відеозапис з бодікамери поліцейського, який він визнав належним і допустимим доказом: там, серед іншого, зафіксовано, як поліція зупиняє човен, яким керує апелянт, й процес його освідування на стан алкогольного сп’яніння. Суддя суду першої інстанції дійшов правильного висновку про наявність у діях [водія човна] складу адміністративного правопорушення», – йдеться у повідомленні. Тож чоловік таки повинен буде сплатити 25,5 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що у серпні цього ж року, за місяць після цього інциденту, на Дністрі затримали ще одного п'яного водія моторного човна. У нього виявили дев'ятикратне перевищення допустимої норми алкоголю. Поки що суд цієї справи ще не розглядав.