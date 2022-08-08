Рівень алкоголю в крові чоловіка становив 1,7 проміле, що в дев'ять разів перевищує допустиму норму

На річці Дністер водні поліцейські виявили п'яного 52-річного чоловіка, який керував моторним човном. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в дев'ять разів. На чоловіка склали протокол, йому загрожує 25,5 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба Кам'янець-Подільського райуправління поліції, чоловіка виявили у неділю, 7 серпня, під час патрулювання на річці Дністер.

52-річний мешканець Чернівецької області керував моторним човном. Після тесту на драгері з'ясувалось, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

«Огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу драгер показав аж 1,7 проміле алкоголю в організмі судноводія, що майже в дев'ять разів перевищує допустиму норму», – йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 6 ст. 130 КУпАП (керування судном в стані алкогольного сп'яніння). Санкція статті передбачає штраф 25,5 тис. грн або арешт на термін від десяти до 15 діб.