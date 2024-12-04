Суд оштрафував пішохода, якого на переході у Львові збила міська маршрутка
Олександра Бриля оштрафували на 850 грн за порушення ПДР
Франківський районний суд оштрафував пішохода Олександра Бриля, якого на переході збив міський автобус. Суд визнав, що пішохід спричинив ДТП, а тому оштрафував його на 850 грн.
Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилася 17 жовтня на вул. Генерала Чупринки, 16 у Львові. Олександр Бриль переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом, де його збив водій міського автобуса «Електрон». У матеріалах справи вказано, що пішохід проявив неуважність та не переконався у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху, а тому патрульні склали на нього простокол за ст. 124 КУпП. Унаслідок ДТП автобус отримав механічні пошкодження.
На засідання суду Олександр Бриль не прийшов, однак надіслав заяву, в якій визнав свою провину та попросив суворо його не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Оксана Баран визнала пішохода винним у порушенні правил дорожнього руху на оштрафувала на 850 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.