Інцидент трапився на пішохідному переході на вул. Чупринки, 16 у Львові

Франківський районний суд оштрафував пішохода Олександра Бриля, якого на переході збив міський автобус. Суд визнав, що пішохід спричинив ДТП, а тому оштрафував його на 850 грн.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилася 17 жовтня на вул. Генерала Чупринки, 16 у Львові. Олександр Бриль переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом, де його збив водій міського автобуса «Електрон». У матеріалах справи вказано, що пішохід проявив неуважність та не переконався у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху, а тому патрульні склали на нього простокол за ст. 124 КУпП. Унаслідок ДТП автобус отримав механічні пошкодження.

На засідання суду Олександр Бриль не прийшов, однак надіслав заяву, в якій визнав свою провину та попросив суворо його не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Оксана Баран визнала пішохода винним у порушенні правил дорожнього руху на оштрафувала на 850 грн. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.