Турківський районний суд Львівщини визнав директора сільської школи Володимира Сенюшковича винним у нетверезій їзді. Порушник визнав свою провину і суд призначив йому 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Володимир Сенюшкович є в.о. директора Радицької ЗЗСО-І-ІІ ступеня, що у селі Радич біля Турки. Ввечері 10 травня 2024 року він керував автомобілем ВАЗ 2105 у сусідньому селі Ільник з ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, почервоніння обличчя, порушення координації рухів). Поліція зупинила водія та запропонувала пройти перевірку на стан сп’яніння, від якої він відмовився.

Щодо Володимира Сенюшковича склали адмінматеріали через нетверезу їзду. У суді він визнав свою провину та розповів, що його авто зупинила поліція через несправність заднього габаритного ліхтаря. Чоловік визнав, що відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп’яніння, бо в цей день вживав алкоголь і результат міг бути позитивним. У суді порушник заявив, що розуміє, що вчинив неправильно.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі матеріали та визнала Володимира Сенюшковича винним у нетверезій їзду, призначивши йому 17 тис. грн штрафу з річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.