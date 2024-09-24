Роман Конопада очолював Держекоінспекцію у Львівській області з березня по липень 2023 року

Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про звільнення Романа Конопади на посаді першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області. З березня 2023 року він виконував обов’язки керівника установи. Також суд зобов’язав Держекоінспекцію сплатити йому 228,1 тис. грн зарплати.

Із 15 лютого 2023 року Роман Конопада працював першим заступником начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області, у березні його призначили виконувачем обов’язків голови обласної Держекоінспекції. Як вказано в матеріалах справи, 28 вересня перший заступник голови Держекоінпекції видав наказ про його звільнення, з якого Роман Конопада дізнався про наявність дисциплінарного провадження через перевищення ним повноважень.

Зокрема в березні 2023 року Роман Конопада, як в. о. керівника Держекоінспекції Львівщини, підписав наказ про призначення заступниці начальника відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів. При цьому, ця посадовиця вже працювала головною спеціалісткою відділу державного екологічного нагляду й не була звільнена з цієї посади.

За словами Романа Конопади, його не запросили на засідання дисциплінарної комісії та не надали можливості пояснити свої дії. Він також зауважив, що його звільнили під час його перебування на лікарняному, що заборонено законодавством. Роман Конопада наголошує, що як виконувач обов’язків керівника Державної екологічної інспекції у Львівській області він мав право призначати та звільняти держслужбовців цієї структури. Тому він вирішив оскаржити своє звільнення в суді.

У суді представник Держекоінспекції повідомив, що надсилали Роману Конопаді повідомлення про дисциплінарну справу і просили надати пояснення через електронну пошту. Крім цього, представник Держекоінспекції зазначив, що посадовець не мав права призначати підлеглу без конкурсу.

Суд встановив, що головна спеціалістка відділу державного екологічного нагляду водних ресурсів подала заяву виконувачу обов’язків начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області Роману Конопаді про переведення її з 20 березня на вакантну посаду заступниці керівника відділу державного екологічного нагляду на період дії воєнного стану без конкурсу, але не на довше, ніж на рік після завершення дії воєнного стану. Суд підтвердив, що призначення цієї працівниці було законним, а підстав для звільнення Романа Конопади не було.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Зоряна Лунь позов Романа Конопади задовольнила, визнала протиправним і скасувала наказ про його звільнення. Суд поновив його на посаді першого заступника начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області – першого заступника Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища з 6 грудня 2023 року.

Суд стягнув із Держекоінспекціїї 228,1 тис. грн несплаченої Роману Конопаді зарплати. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що з липня 2023 року начальником Державної екологічної інспекції у Львівській області є Олександр Штепа, а Роман Конопада був його заступником.