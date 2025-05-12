Межі заказника встановили у 2020 році

Господарський суд Львівської області скасував рішення про незаконну передачу у приватну власність ТОВ «Амальфі Про» земельної ділянки площею 2,74 гектара у межах заказника «Торфовище Білогорща». Суд задовольнив позов Франківської окружної прокуратури у понеділок, 12 травня, повідомив юридичний департамент ЛМР.

Цю ділянку кілька разів перепродавали та врешті внесли до статутного капіталу ТОВ «Амальфі Про». Нові власники хотіли не лише отримати право власності, але й оскаржити сам факт створення заказника. Однак 7 березня 2025 року Верховний Суд України остаточно підтвердив легітимність утворення природоохоронної території.

Межі ландшафтного заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща» з площею 92 гектари Львівська обласна рада затвердила у 2020 році. Однак напередодні створення Львівської територіальної громади Рясне-Руська сільська рада порушила вимоги чинного законодавства і роздала п’ять земельних ділянок у межах майбутнього заказника у приватну власність. Ділянки отримали кооперативи «Пікап», «Автосвіт», «Сілвер Авто», «Автомеханік» та ТзОВ «Галтекс-Брухт».

Раніше суд повертав громаді й інші ділянки у межах заказника. 24 березня 2025 року суд визнав недійсною передачу 3,29 га кооперативу «Пікап», а 29 квітня Господарський суд ухвалив таке ж рішення щодо ділянки у 2,74 га, якою користувався гаражний кооператив «Сілвер Авто».

«На всій території “Торфовища Білогорща” зафіксовано поклади торфу глибиною понад один метр. Це класифікує ділянку як особливо цінну і таку, що підлягає особливому правовому режиму охорони. Відповідно до законодавства, ці землі не можуть бути передані під забудову, зокрема для спорудження гаражів чи інших об’єктів», – наголосили у юридичному департаменті ЛМР.

Управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради у серпні 2024 року отримало понад 4,2 млн грн гранту ЄС для відновлення водно-болотної екосистеми заказника. Зокрема передбачено облаштування дерев’яних настилів для екостежок, встановлення оглядових веж для орнітологічних спостережень та інших природоохоронних заходів.