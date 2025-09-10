Ділянку військового містечка незаконно віднесли до земель лісового фонду

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та повернув Міноборони право користування земельною ділянкою площею 3,3 га, що належить до військового містечка на Львівщині.

Як повідомили у спецпрокуратурі в середу, 10 вересня, земельна ділянка площею 3,3 та та вартістю 30 млн грн перебувала у користуванні оборонного відомства, однак її незаконно віднесли до земель лісового фонду, чим фактично обмежили можливість використання для потреб оборони.

Апеляційний господарський суд погодився із доводами прокурорів – скасував попереднє рішення та повністю задовольнив позов, повернувши Міноборони право на цю ділянку.

Як повідомлялося раніше, у 2023 році Львівська ОВА затвердила технічну документацію щодо земель площею 293 га в межах Давидівської сільради Львівського району з правом постійного користування за ДП «Ліси України». Унаслідок таких дій до земельної ділянки були включені землі оборони військового містечка площею 3,3 га. Прокуратура звернулася до суду через протиправне втручання та порушення права держави на вільне користування землями.

Крім того, у суді триває розгляд ще однієї аналогічної справи – щодо земельної ділянки площею 38 га цього ж військового містечка.