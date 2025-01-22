20 січня ДБР та СБУ затримали екскомбрига Дмитра Рюмшина

У середу, 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину. Військового взяли під варту на два місяці з правом внесення 90 млн грн застави. Про це повідомили «Суспільне» та «Бабель» з посиланням на адвоката Рюмшина.

Адвокат Богдан Забара сказав журналістам, що оскаржуватиме рішення суду.

Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської Дмитра Рюмшина. За даними слідства, перебуваючи на посаді командира, Рюмшин не інформував правоохоронців про значну кількість фактів СЗЧ особовим складом і не реагував на ці правопорушення.

Окрім цього, він відправив на навчання до Франції невмотивованих бійців, серед яких були мобілізовані з прикордонних областей або ті, хто раніше намагався незаконно перетнути кордон. У результаті 56 військовослужбовців бригади самовільно залишили навчальні полігони.

Недостатня чисельність особового складу знизила боєздатність підрозділу, підірвала його авторитет і створила нові загрози для національної безпеки, заявили в ДБР. Комбригу загрожує до десяти років позбавлення волі.

Скандал навколо 155-ї ОМБр «Анна Київська»

31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому ішлося про масове дезертирство та СЗЧ військовослужбовців 155-ї ОМБр. За даними Бутусова, станом на листопад 2024 року в СЗЧ пішли понад 1700 військових. 50 з них пішли у СЗЧ під час навчань у Франції. Причинами масової втечі бійців з бригади називали хаос через постійну зміну командування, погану підготовку недосвідчених військових й слабке забезпечення озброєнням.

Через розслідування Бутусова Державне бюро розслідувань розпочало кримінальні провадження за статтями про дезертирство та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Уже 5 січня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити 155-ту механізовану бригаду імені Анни Київської.Того ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський взяв на особистий контроль ситуацію з масовим дезертирством у бригаді.

7 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що 155-та ОМБр отримує додаткову комплектацію і виконує певні завдання в повному складі на Покровському напрямку.

8 січня на Рівненщині правоохоронці затримали командира однієї з рот скандальної 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, бійці якої масово дезертували та йшли у СЗЧ. За даними слідчих, командир не лише сам самовільно залишив частину, а й підбурив на це своїх підлеглих.