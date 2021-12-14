ОАСК задовольнив рішення Ігоря Коломойського ще у квітні 2019 року

Шостий апеляційний адміністративний суд 13 грудня скасував рішення Окружного адмінсуду Києва, який у квітні 2019 року задовольнив позов Ігоря Коломойського у справі націоналізації «ПриватБанку».

Як зазначає прес-служба Національного банку, суд скасував рішення ОАСК та закрив провадження у цій справі, оскільки «рішення Нацбанку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції».

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського та підконтрольної йому кіпрської компанія Triantal investments LTD до Нацбанку щодо націоналізації «ПриватБанку» ще 18 квітня 2019 року. Так, суд скасував рішення Національного банку від 2016 року про визначення пов’язаних з «ПриватБанку» осіб. Сама Triantal Investments Ltd до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

Саме рішення про націоналізацію «ПриватБанку» – найбільшої на українському ринку фінустанови – Кабмін за пропозицією Національного банку ухвалив у грудні 2016 року. Її головними акціонерами на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту банку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків щонайменше в 5,5 млрд доларів. Також такі дані оприлюднив Національний банк. Тоді колишній акціонер Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.