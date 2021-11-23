«ПриватБанк» вручив Ігорю Коломойському позов до суду про відшкодування збитків

«ПриватБанк» оригінально вирішив питання про вручення позову щодо відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів США колишнім власникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. Для цього банк оплатив публікацію повідомлення про вручення позову у трьох загальнонаціональних газетах.

Крім Коломойського і Боголюбова, як зазначає прес-служба «ПриватБанку», відповідачами також є екс-посадовець «ПриватБанку» Тимур Новіков та дві кіпрські компанії PrimeCap Cyprus Limited та Duxton Holdings Limited, які ймовірно належать чи підконтрольні Коломойському та Боголюбову.

Повідомлення про вручення позову «ПриватБанк» опублікував у всеукраїнських газетах «Голос України», «День» та «Факти і коментарі». Відповідно до кіпрського законодавства, публікація таких повідомлень у друкованих засобах масової інформації України є доказом вручення позову.

Самий позов стосується двох серій транзакцій, які, як стверджує банк, були незаконно здійснені у період між 2013 та 2016 роками за вказівкою його колишніх власників. Вони передбачали виплату величезних сум відповідно до кредитних договорів, які, як стверджує банк, несправжні та непогашеними.