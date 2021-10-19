Грабіжник викрав із церкви позолочений хрестик і фотоапарат

Шевченківський районний суд Львова призначив три з половиною роки ув'язнення Володимиру Куртиняку, який обікрав місцеву церкву в Брюховичах. Він викрав із церкви позолочений нагрудний хрестик та фотоапарат.

Як вказано у матеріалах справи, 24-річний Володимир Куртиняк у ніч з 22 на 23 квітня 2019 року проник у церкву Введення в храм Пресвятої Богородиці, що на вул. Курортна, 6 у Брюховичах. Із храму він викрав нагрудний позолочений хрест вартістю 8 тис. грн та 150 грн зі скриньки пожертв. Наступного дня він знову проник у церкву й викрав ще фотоапарат Nikon D3200 вартістю 14 тис. грн.

Спершу Володимир Куртиняк свою провину заперечив і сказав, що хрестик із ланцюжком знайшов на зупинці неподаліки церкви, а фотоапарат йому запропонували здати у ломбард двоє невідомих за 500 грн. За його словами, поліцейські змушували його зізнатися у крадіжці речей з храму, хоча він цього не робив. На останньому судовому засіданні він все ж свою провину визнав.

Враховуючи покази свідків та зізнання 24-річного охоронця, 11 жовтня суддя Шевченківського районного суду Олег Ковальчук визнав Володимира Куртиняка винним у крадіжці за ч. 3 ст. 185 ККУ та призначив його три роки та шість місяців ув'язнення. Також він має заплатити 4,3 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.