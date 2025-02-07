Водій не впорався з керуванням, врізався у паркан та перекинувся

Суд виніс вирок військовослужбовцю з Києва, який напідпитку скоїв смертельну ДТП у Гостомелі на Київщині в липні 2024 року. У цій аварії загинув пасажир – теж військовослужбовець. Суд призначив обвинуваченому п’ять років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 7 лютого.

Зазначається, що в авто, окрім нетверезого військового, також були двоє пасажирів: 24-річний військовослужбовець та 21-річна дівчина.

«Рухаючись вдень по Гостомелю водій втратив керування, через що автомобіль виїхав за межі проїзної частини, врізався у паркан та перекинувся. Унаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження», – зазначають у ДБР.

У крові водія виявили 1,04 проміле алкоголю. Також військовий не мав водійського посвідчення категорії «В».

Правоохоронця визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть спричинило смерть потерпілому та тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років тюрми.

Раніше ZAXID.NET писав, що ексочільнику Броварської РВА Володимиру Майбоженку, який у квітні 2024 року у нетверезому стані збив чотирьох людей, призначили 34 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Київська обласна прокуратура подаватиме апеляцію на рішення суду.