Аварія сталася на Закарпатті у грудні 2024 року

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Томаша Грунвальда винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. За скоєння ДТП, в якій загинув 41-річний пішохід, водієві призначили 5 років ув’язнення.

Вирок винесли 1 травня. Йдеться про аварію, яка сталася у Чопі 17 грудня 2024 року. Томаш Грунвальд сів п’яним за кермо Chery і збив чоловіка, що йшов узбіччям дороги. Від численних травм потерпілий помер на масці події, а у крові водія виявили 1 проміле алкоголю, що у 5 разів перевищує допустиму норму.

Під час судового засідання водій визнав свою вину, зізнавшись, що того вечора розпивав алкогольні напої зі своїм знайомим, а потім сів за кермо, щоб поїхати за сигаретами. Томаш Грунвальд попросив суд не карати його суворо, сказав, що виховує 3 дітей і хоче йти служити в ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Логойда визнала закарпатця винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого і призначила йому 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років. На вирок можуть подати апеляцію.