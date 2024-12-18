Аварія сталася ввечері 17 грудня у Чопі

Смертельна аварія сталася ввечері 17 грудня у Чопі. Закарпатець напідпитку на Chery збив пішохода. Від отриманих травм 41-річний чоловік помер на місці. Водієві загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 18 грудня, за кермом Chery був 35-річний місцевий житель.

«Він наїхав на 41-річного пішохода, який йшов проїзною частиною дороги. Від отриманих травм потерпілий помер на масці події. Водія освідували – у його крові виявили 1 проміле алкоголю, що у 5 разів перевищує допустиму норму», – інформують правоохоронці.

Закарпатця затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.