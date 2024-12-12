Аварія сталася у селі Німецька Мокра Тячівського району

Аварія сталася ввечері 11 грудня у селі Німецька Мокра Тячівського району. П’яний водій Cherry збив жінку з її 7-річною онукою. Дитину з численними травмами госпіталізували, винуватця ДТП помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 12 грудня, за кермом Cherry був 32-річний житель села Руська Мокра. Він виїхав на узбіччя дороги і збив 7-річну дівчинку, яка зі своєю бабусею йшла в попутному з автомобілем напрямку.

«Внаслідок наїзду малолітня дитина отримала численні травми та була госпіталізована до лікарні. У водія транспортного засобу поліцейські помітили ознаки спʼяніння. Його освідували – у крові виявили 2,04 проміле алкоголю», – розповіли правоохоронці.

Закарпатця затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту в стані сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження, йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати автомобілями на строк від 5 до 8 років.