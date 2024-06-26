Конфлікт між колишнім подружжям виник на ґрунті ревнощів

Суд виніс вирок жителю Хмельниччини за ряд злочинів, які він скоїв щодо колишньої дружини. За побиття жінки, крадіжку її телефона та грошей, чоловіку призначили сім років тюрми. Про це 26 червня повідомили у поліції області.

Інцидент стався 15 липня 2023 року в місті Красилів. 41-річний чоловік під час з’ясування стосунків з колишньою дружиною завдав їй тілесних ушкоджень і викрав мобільний телефон, після чого зник у невідомому напрямку.

«Підозрюваний зняв з рахунку потерпілої гроші та декілька годин переховувався в одному із недобудованих будинків міста», – зазначають правоохоронці.

Суд визнав жителя Хмельниччини винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (грабіж) і засудив до 7 років ув’язнення. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.