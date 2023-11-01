Наталія Гусак винною себе не вважає

Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталії Гусак у вигляді особистого зобов'язання. Відповідне рішення було ухвалене у середу, 1 листопада, повідомляє «Суспільне».

Гусак підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до розтрати понад 2 млн грн. Посадовиці оголосили підозру 27 жовтня. Під час засідання суду сторона обвинувачення звернулася до суду з проханням обрати голові НСЗУ запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з вимогою утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Своєю чергою, сторона захисту зауважила, що слідство не вивчило всі документи. Як зазначила під час засідання суду Гусак, під час обшуку всі необхідні документи надавалися і в паперовій, і в електронній формі. Крім того, адвокат Гусак Володимир Лящовський заявив, що запобіжний захід матиме репутаційні наслідки для НСЗУ в цілому, у тому числі у міжнародних партнерів.

За його словами, не доведено також наявність підстав, що підозрювана у справі переховується від слідства, не визначено коло осіб-свідків, з якими при обранні запобіжного заходу не має права спілкуватися підозрювана тощо, зазначає «Укрінформ».

«Це найбільш м'який запобіжний захід. Він не вплине на виконання обов'язків голови НСЗУ та не вплине на особисте життя підозрюваної», – прокоментував рішення суд прокурор.

Зазначимо, що у квітні 2022 року на замовлення НСЗУ одне зі спеціалізованих держпідприємств проводило адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. В акт здачі-приймання послуг підприємство внесло всі роботи, передбачені договором, а також обсяг робіт, які не виконували. За словами прокурора у справі Станіслава Хіміча, Гусак неналежно перевірила, які роботи підприємство виконало, та не вжила заходів для зменшення загальної суми договору. Через це було витрачено понад 2 млн грн на послуги, яких не надали.

Однак під час судового засідання Наталія Гусак це заперечила. За її словами, слідство не до кінця дослідило документи. Вона повідомила, що винною себе не вважає й що підрядник надав усі передбачені договором послуги. Водночас вона сумнівається в об'єктивності слідства.

«Я знаю, що я підписувала, і робила це відповідально. Я розумію, що це тільки початок. Якщо з цією справою відбувається стільки некоректностей, то все більше питань до її об'єктивності. Просто хочу думати, що це непрофесіоналізм у певних моментах, небажання довивчити щось. Для мене це виглядає дивно насправді», – каже Гусак.

Раніше Наталія Гусак на своїй Facebook-сторінці повідомила, що за час її роботи як голови НСЗУ службу постійно перевіряють. Каже, часто ці перевірки «безпідставні та ініційовані тими, кому НСЗУ «заважає», а головні принципи роботи служби – прозорість та підзвітність.

Нагадаємо, що заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак стала головою Національної служби здоров’я України (НСЗУ) у листопаді 2021 року.