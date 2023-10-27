Наталія Гусак очолила відомство у листопаді 2021 року

Голову Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталію Гусак підозрюють у службовій недбалості зі збитками понад 2 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у п’ятницю, 27 жовтня.

За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним зі спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору. Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися. Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, що заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак стала головою Національної служби здоров’я України (НСЗУ) у листопаді 2021 року.