Суд відсторонив Юрія Запісоцького від посади генерального секретаря Української асоціації футболу до 13 травня

Печерський районний суд Києва відсторонив Юрія Запісоцького від посади генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ). Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 14 березня, повідомляє Sport.ua.

Юрій Запісоцький разом із президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком проходять у кримінальній справі про розкрадання 26,5 млн грн під час будівництва заводу з виробництва штучної трави.

Кримінальне провадження у цій справі відкрили у 2018 році після виходу журналістського розслідування Bihus.info. Тоді журналісти з’ясували, що в Мінрегіонбуді розробили типовий проект будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям і у ньому орієнтували замовників лише на одне покриття – з заводу ФФУ за технологією німецької компанії Polytan.

У той же час стало відомо, що ФФУ купувала обладнання для заводу через компанію S.D.T FZE з Об'єднаних Арабських Еміратів з переплатою, сума якої нібито становила понад 1 млн доларів США.

У листопаді 2022 року слідчі Нацполіції повідомили Юрію Запісоцькому та Андрію Павелку про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном) і ч. 3 ст. 209 (зловживання службовим становищем) ККУ.

У вівторок, 29 листопада Печерський районний суд Києва обрав Юрію Запісоцькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 9,8 млн грн, яку УАФ «Маркетинг» сплатили одразу після рішення суду.

14 березня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про відсторонення Юрія Запісоцького від посади генерального секретаря УАФ до 13 травня.