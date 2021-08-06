У Брюховичах незаконно приватизували землі лісового фонду

Шевченківський районний суд Львова 23 липня цього року виніс вирок одному з фігурантів крадіжки земель селекційно-насіннєвого центру в Брюховичах. 62-річному уродженцю Сокальщини Володимиру Лободі присудили п'ять років позбавлення волі, однак звільнили від покарання, встановивши рік випробувального терміну.

У прокуратурі Львівщини розповіли, що в липні 2020 року чоловік на підставі підробленого рішення виконавчого комітету Брюховицької селищної ради, датованого ще 1993 роком, оформив право власності на земельну ділянку в Брюховичах, яка належить до земель лісового фонду та перебуває у постійному користуванні ДП «Львівський селекційно-насіннєвий центр».

Реєстраційні дії, відповідно до яких Володимир Лобода отримав у власність згадану ділянку, здійснив державний реєстратор Солонківської сільської ради Михайло Живко. Після цього, незаконно отриману ділянку, площею 0, 15 га та вартістю 1,5 млн грн, було перепродано.

Як зазначається у вироку суду, причетний до афери Володимир Лобода свою вину визнав та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. На підставі цієї угоди суд визнав чоловіка винним у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого групою осіб (ч.2 ст.209 ККУ) та призначив йому покарання – п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на рік та з конфіскацією майна. Водночас на підставі ст. 75 ККУ Володимира Лободу звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

ZAXID.NET писав про крадіжку понад гектара землі селекційно-насіннєвого центру в Брюховичах. Кінцевими власниками викраденої землі виявилися родичі фігуранта санкційного списку РНБО, скандального львівського екс-митника Івана Бокала.

Державного реєстратора Михайла Живка не вперше підозрюють у причетності до земельних махінацій. Окрім згаданих земель у Брюховичах, саме Михайло Живко оформив право приватної власності на земельну ділянку, де мала проходити нова львівська вулиця. У подальшому цю ділянку отримав зять Богдана Дубневича Тарас Колодій.