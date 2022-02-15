Шевченківський районний суд закрив справу про нетверезе керування 35-річного прокурора Назара Гриціва. Патрульні впіймали прокурора за кермом Lexus ES і виявили суттєве перевищення вмісту алкоголю у його крові. Щоб довести свою тверезість Назар Гриців ініціював судово-медичну експертизу і навіть пройшов тестування на детекторі брехні.

Назара Гриціва затримали нетверезим за кермом автомобіля Lexus ES 300 17 листопада 2021 року о 1:00 ночі на проспекті Чорновола, 10. Патрульні перевірили Гриціва на драгері і виявили у нього в крові 1,96 проміле, що у 10 разів перевищує дозволену норму. На прокурора склали протокол за статтею про нетверезе керування.

Через вісім годин після інциденту, о 9:00 ранку 17 листопада, Назар Гриців здав аналіз крові у Миколаївській районній лікарні. Алкоголю у його крові вже не виявили. Гриців пояснив, що поїхав здавати кров у Миколаїв за 25 км від Львова, оскільки мав там справи того дня. Під час розгляду справи у суді за клопотанням прокурора Гриціва суд призначив експертизу, яка підтвердила, що він перебував у тверезому стані. Підставою для такого висновку експертизи став аналіз крові, який прокурор здав в миколаївській лікарні.

Окрім того, Назар Гриців представив у суді результати тестування на поліграфі, які підтвердили, що він не був п’яним 17 листопада.

Під час розгляду адмінпротоколу 9 лютого 2022 року Назар Гриців заявив, що патрульні ввели його в оману після зупинки за кермом Lexus, бо не роз’яснили йому права та не погодились відправити його в медзаклад для перевірки на стан сп'яніння.

«Він продував у прилад «Драгер» близько 5 разів та жодного із цих разів прилад не спрацював. І лише на 5-й раз показав результат 1,96 проміле. Він категорично не погодився із результатами його огляду на стан сп`яніння на місці зупинки з використанням приладу "Драгер" та погодився пройти огляд на стан алкогольного сп`яніння в медичній установі… З відеозапису нагрудної камери та пояснень вбачається, що не дивлячись на чітке заперечення результатів огляду на місці зупинки ТЗ та згоду їхати в медичний заклад, поліцейськими було інтерпретовано вимоги про дотримання його прав як відмову проходження огляду на стан сп'яніння у медичному закладі», – вказано у постанові суду.

Суддя Павло Едер, який розглянув цей адмінпротокол, погодився із Назаром Грицівим і його адвокатом. На думку судді, патрульні порушили Інструкцію про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак сп’яніння, бо не відправили водія на огляд у лікарню. Суд погодився із результатом експертизи, яка показала, що Гриців був тверезим за кермом машини. Враховуючи ці обставини, Шевченківський райсуд закрив справу проти Назара Гриціва у зв'язку із відсутністю складу правопорушення. Цю постанову можна оскаржити в апеляції упродовж 10 днів з моменту винесення.

35-річний Назар Гриців працює на посаді заступника начальника відділу Львівської обласної прокуратури. Його мама Віра Гриців – суддя Львівського апеляційного господарського суду, в кабінеті якої у січні вкрали понад 100 тис. доларів. Судячи з декларації Назара Гриціва, гроші на автомобіль Lexus у червні 2021 року йому подарувала мама.