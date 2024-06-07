Депутат з Волині Руслан Александрук уник покарання за керування позашляховиком напідпитку

Суд закрив справу щодо 44-річного депутата Ковельської міської ради Руслана Александрука, який п’яним керував автомобілем під час комендантської години.

Як йдеться у постанові міськрайонного суду від 31 травня, у ніч на 8 листопада 2023 року поліцейські зупинили на вулиці Сагайдачного в Ковелі автомобіль марки Renault Duster, за кермом якого перебував нетверезий Руслан Александрук.

«Обвинувачений, згідно наданих ним документів, виконував невідкладне завдання, пов’язане з обороною. За обставин, що склалися, він змушений був сісти за кермо. Водій не мав значного ступеня сп`яніння, як видно з відеозапису, вів себе адекватно, його здатність належно керувати автомобілем була збережена», – йдеться у матеріалах справи.

Суддя Сергій Панасюк постановив закрити справу щодо притягнення Руслана Александрука до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), «оскільки його дії були вчинені у стані крайньої необхідності».

Додамо, що Руслан Александрук – депутат Ковельської міської ради восьмого скликання від фракції «Аграрна партія України», член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста. Згідно з даними декларації, працює начальником станції структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» АТ «Укрзалізниця».