38-річний Михайло Посітко вдруге опинився на лаві підсудних через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів

Суд закрив провадження щодо мера Кам'янця-Подільського Михайла Посітка через відсутність складу адміністративного правопорушення. Про це «Суспільному» 5 лютого повідомила керівниця апарату Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Марина Приходько.

За її словами, у межах судового засідання дійшли висновку, що вину Михайла Посітка не підтверджують наявні у справі й надані суду докази.

Марина Приходько пояснила, мера Кам'янця-Подільського звинувачували за ч. 3 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративне провадження відкрили на основі двох протоколів Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області, де Михайла Посітка обвинувачували в адмінправопорушеннях, пов’язаних з корупцією.

Після судового засідання Кам’янець-Подільський міський голова Михайло Посітко записав відеозвернення, у якому прокоментував рішення суду.

«Останнім часом у Кам’янці-Подільському дуже багато неправдивої, зманіпульованої, викривленої інформації стосовно місцевої влади, мене особисто, моєї команди з метою дестабілізації. Неодноразово була поширена інформація щодо порушення мною антикорупційного законодавства. Було дуже багато звинувачень та голослівних заяв», – зазначив він.

Нагадаємо, що на місцевих виборах 2020 року Михайло Посітко балотувався на посаду міського голови Кам'янця-Подільського від ВО «Свобода» і в другому турі отримав перемогу. У лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції склало на 38-річного посадовця протокол через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. У березні 2024 року суд визнав винним Михайла Посітка у конфлікті інтересів, оскільки мер голосував за кадрове призначення жінки, яка робила внески у його виборчий фонд, та призначив їй максимальні премії. Тоді посадовця оштрафували на 6800 грн.