Суд засудив учасницю «ДНР» до 8 років позбавлення волі

ЕкономікаОлег Костюк, 14 червня3420

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Учасницю незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР» засудили до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Як повідомляється, в липні 2014 року жінка вступила в незаконне збройне формування «Оплот» терористичної організації «ДНР» і зайняла посаду стрілка.

«Вона пройшла вишкіл за зверненням зі стрілецькою зброєю і надалі виконувала обов'язки стрілка і чергового на так званих «об'єктах» з використанням виданої вогнепальної зброї в с. Розсипне, з метою здійснення збройного опору військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в проведенні антитерористичної операції», – йдеться в повідомленні.

Надалі, протягом жовтня-листопада 2014 року, правопорушниця здійснювала на території Волновахи і Маріуполя виявлення місць дислокації особового складу та військової техніки Збройних сил України.

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