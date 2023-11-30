Студент навчався у медуніверситеті в 2014-2020 роках

Суд на Хмельниччині зобов’язав випускника Івано-Франківського медуніверситету повернути навчальному закладу 209 тис. грн за навчання. Випускник порушив умови угоди і не відпрацював обов’язкові три роки за направленням у Шепетівській райлікарні.

Як йдеться у рішенні Деражненського райсуду, на навчання за спеціальністю лікувальна справа на державну форму студент вступив у вересні 2014 року. Тоді ж підписав з університетом угоду, згідно з якою після навчання та інтернатури він мав три роки відпрацювати за направленням у державному медзакладі. У разі відмови передбачалось, що він повинен буде відшкодувати вартість навчання.

У 2020 році молодого спеціаліста направили у Шепетівську райлікарню на посаду хірурга. Однак, в липні 2022 року чоловік звільнився за власним бажанням, не відпрацювавши необхідних трьох років. Згодом Держаудитслужба провела ревізію фінансово-господарської діяльності університету та виявила порушення. Після цього університет подав позов до випускника.

Ні представники університету, ні представники відповідача до суду не прийшли. Суддя Тетяна Ягодіна вирішила задовольнити позов у повному обсязі. Тож випускник повинен заплатити 209 тис. грн відшкодування вартості навчання, а ще сплатити 3 тис. грн судового збору.

Рішення поки не набрало законної сили, відповідач може подати апеляцію.